Nel Lazio aumentano i guariti e si punta ai test sierologici

Nel Lazio ieri si è registrato un incremento di 32 casi positivi al Covid-19 con un un trend al 0,4 per cento: stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente si registrano 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sempre oggi, risultano decedute 4 persone, ma continuano ad aumentare i guariti che salgono a 2.322 totali. Infine, sono 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio regionale. E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio.

In totale nel Lazio sono stati esaminati 7.165 casi ed eseguiti 179 mila tamponi. “Oggi registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend al 0,4 per cento. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Dove si sono registrate situazioni di criticità sono stati svolti audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni. Chi ha tradito gli anziani non può stare più nel sistema sanitario regionale – commenta l’assessore D’Amato -. La prossima settimana saremo a lavoro per un think tank sulla riforma dell’assistenza agli anziani formato da autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, della comunicazione, della sanità e del mondo religioso. Il Lazio punta sui test sierologici, partono da oggi i 300 mila test su tutti gli operatori sanitari, medici di medicina generale e farmacisti, forze dell’ordine e le Rsa. Ci aiuteranno a capire la circolazione del virus e voglio ringraziare Confcooperative per il contributo straordinario per l’attivazione delle unità mobili Usca-r attraverso la fornitura dei camper”, conclude D’Amato.

Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19 e 63 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso la Casa della salute di via Clauzetto e l’altra presso l’azienda ospedaliera San Giovanni. La Asl Roma 2 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 56 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso il policlinico Campus Biomedico e l’altra presso la Casa della salute Santa Caterina della Rosa. Un solo nuovo caso positivo si registra nella Asl Roma 3, dove 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso la direzione generale di Casal Bernocchi e l’altra presso l’ex presidio del Forlanini. Nella Asl Roma 4 ci sono 3 nuovi casi positivi. Inoltre, è morto un uomo di 68 anni. Anche qui saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso l’ospedale di Civitavecchia e l’altra presso l’ospedale di Bracciano. La Asl Roma 5 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 7 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso il Centro agroalimentre di Guidonia e l’altra a Colleferro, via degli Esplosivi. La Asl Roma 6, invece, registra 11 nuovi casi positivi e 215 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 maggio saranno operativi i primi due moduli della Rsa pubblica di Albano per 27 posti letto. Infine, sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza all’ospedale dei Castelli.

Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19, nessun decesso e 0 78 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso l’ospedale Goretti di Latina e l’altra a Gaeta, piazza di Liegro. Anche la Asl di Frosinone registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e zero decessi. Anche in questo caso saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso l’ospedale di Cassino e l’altra presso l’ospedale di Sora. Un solo nuovo caso positivo e zero decessi nella Asl di Viterbo, con 2 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza presso l’ospedale Belcolle di Viterbo. Anche nella Asl di Rieti si registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 8 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza presso piazzale Istituto D’Arte di Rieti.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali: al policlinico Umberto I sono guarite 4 persone, mentre 88 pazienti sono ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All’ospedale San Camillo non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni. Al San Camillo, così come agli ospedali Sant’Andrea e San Giovanni, è operativo il laboratorio per il test Covid h24. Al policlinico Gemelli ci sono 89 pazienti ricoverati al Covid hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva. Mentre al policlinico Tor Vergata sono 68 i pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All’Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid h24. All’Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. All’ospedale pediatrico Bambino Gesù, i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro sono 11: 9 bambini e 2 mamme, tutti in buone condizioni generali. Infine, 31 pazienti ricoverati al Covid center campus biomedico di cui 13 in terapia intensiva.