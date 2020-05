Finanzieri in uffici Ama, ipotesi falso in bilancio

La guardia di finanza di Roma ha fatto accesso presso gli uffici dell’Ama per acquisire materiale documentale in merito alla gestione amministrativa degli anni 2015 e il 2016 della partecipata sui rifiuti della Capitale. I finanzieri, da questa mattina, su delega dell’autorità giudiziaria che ha aperto fascicolo ipotizzando il reato di falso in bilancio, oltre che negli uffici, hanno effettuato raccolta di documenti anche presso alcuni istituti di credito.

