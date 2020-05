Raggi: 150 posti car sharing vicino a parcheggi scambio

“Posti riservati per il car sharing a due passi dai parcheggi di scambio, sul Lungotevere e vicino alle stazioni più importanti. È il piano che stiamo mettendo a punto per incentivare la mobilità condivisa a Roma. Abbiamo già selezionato circa 150 parcheggi, individuando aree sul Lungotevere, a piazzale Clodio, Valle Aurelia e nelle principali stazioni come Trastevere, Ostiense, Tiburtina e Anagnina, in zona Policlinico e Castro Laurenziano. Una mappa che siamo pronti ad allargare, toccando anche zone più periferiche”. Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Successivamente, spiega Raggi “l’obiettivo è quello di incrementare notevolmente il numero di questi posteggi riservati esclusivamente a chi utilizza il car sharing. Vogliamo rendere più comodo possibile l’utilizzo di queste autovetture. Per questo dobbiamo fare in modo che chiunque scelga questo mezzo di trasporto trovi facilmente parcheggio e sia spinto a lasciare a casa l’auto privata”. Nel frattempo, continua Raggi “stiamo lavorando per soddisfare le richieste degli operatori, come l’abbattimento del canone che le aziende di car sharing devono pagare per operare in città agevolando soprattutto quelle che decideranno di portare il servizio nelle zone di periferia – sottolinea la sindaca -. Dobbiamo aumentare le alternative all’utilizzo dell’auto privata, diminuendo la pressione sul trasporto pubblico. E’ una sfida importante in questa fase di ripartenza, che possiamo vincere anche puntando su una mobilità condivisa e sostenibile”, conclude