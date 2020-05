Riaperta la galleria Giovanni XXIII

Riaperta in direzione via del Foro Italico la galleria Giovanni XXIII a Roma, dove alle 5:30 di questa mattina l’autobus della linea 46 dell’Atac senza passeggeri a bordo ha preso fuoco, un chilometro dopo l’uscita via Mario Fani direzione via Pineta Sacchetti-Trionfale. Il fumo ha invaso tutta la galleria, che quindi è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

Illeso il conducente del mezzo, mentre un uomo, rimasto intossicato, è stato portato in codice giallo all’ospedale Gemelli: si tratta di un automobilista che spaventato dal fumo che ha invaso la galleria è sceso dalla sua auto tornando indietro a piedi.

“L’autista – precisa in una nota Atac – ha provato a spegnere le fiamme mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti. A bordo non c’erano passeggeri. L’autobus era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50 per cento. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell’80 per cento”.