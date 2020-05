Roma, sfiduciata presidente IV Municipio

Finisce oggi l’esperienza del Movimento 5 Stelle al governo nel IV Municipio di Roma: questa mattina e’ stata infatti sfiduciata la presidente, Roberta Della Casa. “Stanno cadendo una alla volta tutte le presidenze a 5 Stelle dei municipi della Capitale. Un disastro annunciato – afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi -. Appello agli elettori 5 Stelle: avete scelto in buona fede un partito che non e’ stato capace di dare una forma alle vostre speranze. I partiti italiani nazionali approfittino di questo vuoto pneumatico per dare a Roma gli strumenti per una rinascita attraverso una nuova forma giuridica, nuove riforme e nuove competenze. Non c’e’ piu’ tempo”. Per Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, “la sfiducia del presidente Della Casa nel IV Municipio di Roma e’ la certificazione, l’ennesima, del fallimento dell’amministrazione Cinque Stelle e del sindaco Raggi che perde cosi’ il quarto municipio in quattro anni”.

Gianni Ottaviano, capogruppo di Fdi in IV Municipio, racconta come “nel momento storico piu’ complesso e drammatico per la nostra citta’ dal dopoguerra ad oggi, i pentastellati se le danno di santa ragione lavando i panni sporchi in un Aula deserta. Ora basta! Non c’e’ piu’ tempo da perdere, Fratelli d’Italia chiama alla responsabilita’ i cittadini. Dopo le esperienze negative di PD e M5 Stelle, al IV Municipio serve una svolta decisiva e Fdi e’ pronto a darla”. Secondo Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vicepresidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, “la caduta della Raggi e’ verticale. Lo scioglimento del IV municipio altro non e’ che la fine prematura, e scontata, di tutta la consiliatura a 5 stelle”.