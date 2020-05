Fase 2: Ostia, ipotesi metà lungomare pedonale e per tavoli bar

Il Municipio X di Roma, quello del litorale di Ostia, a quanto si apprende, sta lavorando all’ipotesi di una restrizione della circolazione dei veicoli sul lungomare Paolo Toscanelli per dedicare meta’ della carreggiata a percorso pedonale, spazio per i tavoli esterni delle attivita’ di ristorazione e dei bar e ciclabilita’. La carreggiata piu’ vicina al mare verrebbe dunque sottratta alle automobili mentre l’altra resa a doppio senso con una sola corsia per ogni direzione.

Una misura che verrebbe adottata nel corso della Fase 2 della prevenzione del contagio da Covid-19 per facilitare la mobilita’ dolce e la ripresa delle attivita’ commerciali fronte mare, visto il contingentamento degli accessi nelle strutture.