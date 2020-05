Coronavirus: a Roma 10 nuovi casi, al minimo da due mesi

Solo 10 nuovi casi di coronavirus a Roma tra ieri e oggi. E’ quanto si evince dal bollettino della Regione Lazio suddiviso per Asl. E’ dai primi di marzo che non si registrava una crescita cosi’ bassa, ossia in pratica dall’inizio dell’epidemia nella Capitale, partita una settimana dopo rispetto ai primi casi a Codogno.

Nel dettaglio, si registrano 8 nuovi positivi nella Asl 1, 2 nella Asl 2 e nessuno nella Asl 3.

Tre nuovi casi invece nel Lazio esclusa Roma. La Asl Viterbo ha 2 nuovi casi positivi e un decesso, mentre la Asl Rieti non registra nuovi casi positivi o decessi e la stessa situazione è nella Asl Latina, mentre la Asl Frosinone ha 1 nuovo caso positivo ma nessun decesso.