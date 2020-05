Tartaruga morta in spiaggia a Sperlonga, forse arpionata da sub

Una tartaruga stata trovata morta ieri mattina sulla spiaggia di Sperlonga non molto lontano dalle Grotte di Tiberio. Probabile che il carapace, in età adulta e di dimensioni grosse, fosse già morta al momento dello spiaggiamento. Indagini sono in corso da parte della capitaneria di porto per capire cosa possa aver ucciso l’animale. Non si esclude che possa essere rimasta vittima dell’arpione di un sub.

