Raggi, la tentazione del bis. Ma i romani la rivoterebbero?

Virginia Raggi atto secondo? Chissà, forse una suggestione, forse no. “Io ricandidata a sindaca? Ho letto della possibilità di apertura nel movimento in questo senso. Non nego che sto ricevendo richieste in tal senso, ma la mia attività è tutta concentrata a fare del bene ala mia città. Sono molto concentrata in quello che sto facendo, quando il collegamento finirà mi sposterò nella stanza vicina per riprendere un’altra riunione sull’espansione dei tavolini, quella che le dicevo”, ha detto la Raggi a Sky Tg 24.

“La mia attenzione è tutta concentrata su questo. Al resto delle polemiche non ci faccio molto caso. Non appassionano me e non appassionano i cittadini che hanno bisogno di risposte concrete ai loro problemi”. Insomma, il tarlo c’è tutto.

Ma i romani? Che ne pensano? Secondo il sondaggio realizzato da Izi per Repubblica, oggi Raggi otterrebbe oltre il 20 per cento dei consensi. Questo è il bicchiere mezzo pieno, con cui la prima sindaca di Roma può brindare nel chiuso del suo ufficio. Il bicchiere mezzo vuoto, scrive Repubblica, è che la rivoterebbe appena il 46 per cento di quanti lo fecero la prima volta.