Coronavirus: nel Lazio 7.533 casi totali, 647 i morti

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio e’ arrivato oggi a 7.533. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui e’ pari a 647, mentre il numero totale di guariti e’ di 3.100. Sono attualmente positive 3.786 persone, 1.119 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 74 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 2.593.

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi registriamo un dato di 28 casi positivi nelle ultime 24h. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 21 unità.

Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare”, commenta D’Amato. “A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di IgG è stata riscontrata in 422, pari al 2,17% in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare – prosegue -. Le Asl e le Aziende Ospedaliere stanno predisponendo sulla base dell’accordo sindacale il pagamento del ‘Bonus’ in busta paga per il mese di giugno per tutti quegli operatori sanitari che sono stati impegnati per l’emergenza Covid. Un riconoscimento economico per lo straordinario lavoro degli operatori ai quali va il nostro più sincero ringraziamento. I decessi sono stati 7 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.100 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 218 mila”, conclude l’assessore alla Sanità della Regione Lazio. Intanto, i dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.900 mascherine chirurgiche, 14mila maschere Ffp2, 4.800 maschere Ffp3, 2.500 camici impermeabili, 2.800 tute idrorepellenti e 83mila guanti.