A Roma la protesta dei penalisti, “Far ripartire giustizia”

Una protesta simbolica, ma forte, e’ andata in scena questa mattina davanti al tribunale di Roma, a piazzale Clodio, da parte degli avvocati penalisti che denunciano il disinteresse del governo verso il sistema giustizia. I legali hanno riconsegnato la toga nelle mani del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della Capitale, Antonino Galletti.

“E’ una protesta per noi molto significativa – spiega Cesare Placanica, presidente della Camera Penale di Roma – lo scrollarci di dosso la nostra seconda pelle che e’ la toga e che io per esempio porto da 25 anni: non e’ piu’ tollerabile che un servizio essenziale per il Paese come la giustizia ancora non sia ripartito. Auspichiamo che si metta mano a un provvedimento che possa stabilire i criteri per la ripartenza, quali siano le condizioni di sicurezza accettabili. L’Italia non puo’ piu’ fare a meno di una funzione essenziale che e’ quella della giustizia”. Sulla stessa linea il presidente del Coa di Roma, Galletti.

“Rispettiamo le distanze sociali, abbiamo le mascherine e tutti i presidi sanitari, ma vogliamo che la macchina della giustizia riparta. I cittadini non possono avere rinvii di un anno o di 6 mesi, ma hanno bisogno di una risposta della giustizia in tempi europei”.