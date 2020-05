Fase 2: A Roma 1000 agenti per controlli movida

Rafforzati i controlli nella Capitale nelle zone della movida per il primo week end post lockdown. Saranno impiegati nel fine settimana circa mille agenti delle forze dell’ordine nei luoghi della movida capitolina per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Sotto la lente gia’ da stasera da San Lorenzo a Trastevere, da Ponte Milvio a Campo de’ Fiori, dal Pigneto a Testaccio. Pronto il piano di sicurezza della Questura per il weekend che prevede controlli anche sul litorale, nelle zone dei laghi e dei parchi.

Nel primo fine settimana dopo la riapertura delle spiagge a passeggiate ed attivita’ motorie e sportive acquatiche, oltre alla nautica da diporto, il litorale romano sara’ al centro di controlli mirati, come del resto lo era comunque stato nei precedenti weekend. Il dispositivo di forze dell’ordine, Guardia costiera e della polizia locale di Fiumicino e di Ostia (X Municipio) sorvegliera’, tra l’altro, spiagge, litorali e strade di accesso, con attenzione ad eventuali assembramenti ed a tuffi non ancora permessi (fino al 29 maggio).

A Fiumicino, nel territorio che si estende fino a Fregene, Maccarese e Passoscuro, domani mattina la Polizia locale mettera’ in campo 11 pattuglie, una parte dedicate al debutto delle nuove disposizioni anti assembramenti e location per il tradizionale mercato del sabato, a Fiumicino centro. Nel pomeriggio ci saranno dieci pattuglie. L’impiego sara’ replicato domenica, con occhio in particolare alle spiagge ed alla movida del pomeriggio e della sera.