Metro A, ancora disagi: bloccate scale a Furio Camillo

Lievi disagi ieri mattina sulle linee della metropolitana di Roma. Nello specifico, sulla linea A, la stazione di Furio Camillo è stata chiusa per un guasto per guasto tecnico impianti di traslazione mentre sulla C, per un inconveniente tecnico a un treno alla stazione Mirti, si sono registrati ritardi in direzione Pantano.

“Oggi (ieri ndr) caporetto delle metropolitane di Roma – scrive il consigliere capitolino del Pd, Marco Palumbo – Disagi su metro A-B-C. Questa amministrazione non era in grado di gestire i trasporti in una situazione normale, ora nel post emergenza diventa drammatico. I romani costretti a fare i conti ancora con l’incapacità di Raggi”.