Roma, sarà possibile andare in bici (in sicurezza) da Cinecittà a San Giovanni

L’era una salita pericolosa– ostica per i pedalatori in esperta e insicura per tutti – che collegava il Quadraro con Arco di Travertino attraverso la Tuscolana. Un pericolo per quelle due ruote che, percorsa la ciclabile Tuscolana, avevano intenzione di raggiungere il centro storico o il parco della Caffarella. Un’importante intervento di mobilità, realizzato dal Municipio VII e dal Comune di Roma, ha messo in sicurezza quel tratto della Tuscolana con un pezzo di ciclabile nuovo di zecca. L’importanza di questo tratto di strada non è per il valore in sé dell’opera ma per il disegno che sta dietro a quest’intervento, come spiega Enrico Stefàno, presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.

“È iniziato il piano delle ciclabili transitorie che anticipa quello che abbiamo previsto nel PUMS – spiega Stefàno – questa ciclabile, realizzata sulla salita del Quadraro, si collega con la ciclabile tuscolana che a sua volta si unirà con quella che realizzeremo a San Giovanni, un tragitto in cui si potranno incontrare sia stazioni ferroviarie che metropolitane. Sarà possibile andare in bici tra Cinecittà e San Giovanni, un incentivo a coprire distanze urbane limitate senza impattare sul traffico”.

Un entusiasmo condiviso anche all’assessore alla mobilità del Municipio VII, Salvatore Vivace.

“Stiamo collegando le periferie con il centro della città attraverso una rete di ciclabili – replica Vivace– da ora in poi, chi vuole, ha uno strumento in più per muoversi a Roma in sicurezza senza incappare nel traffico cittadino”.