Covid, già domenica 24 potrebbe tornare il mercato di Portaportese

Arrivano buone notizie per tutti gli amanti per più famoso mercato di Roma. Meno per chi, a causa dell’emergenza Covid, ritiene premature le riaperture di questi giorni. Soprattutto se a riaprire, questa volta, è un mercato che fa della calca e del caos uno dei tratti distintivi. Fatto sta che il grande mercato trasteverino è pronto alla riapertura forse proprio questa domenica, 24 maggio 2020, dopo oltre due mesi di stop. Il 7 marzo, con l’emergenza covid agli albori, Radiocolonna ha contattato l’assessore locale al commercio che ha confermato il regolare svolgimento del mercato, nonostante il municipio abbia – invano – fatto presente il problema al gabinetto della sindaca.

A confermare la riapertura di Portaportese a Radiocolonna è una fonte interna al Campidoglio, che ha usato una formula dubitativa che mantiene però intatta la sostanza: l’amministrazione ritiene che Roma sia pronta a riaprire il suo grande mercato ma a patto che ciò avvenga con la massima attenzione per evitare pericolose calche e assembramenti. Il che a Portaportese si rivelerà una missione se non impossibile, molto difficile.