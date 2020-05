Coronavirus: è guarito il paziente di Bergamo ricoverato a Roma

Dopo 50 giorni in terapia intensiva torna in elicottero a Bergamo: Vincenzo, 60 anni, era stato ricoverato in fin di vita al Covid center del Campus Bio-medico. Guarito, dopo un mese e mezzo di ricovero nella struttura ospedaliera di Trigoria, oggi è tornato a riabbracciare i suoi cari. E’ stato trasportato questa mattina a Bergamo in eliambulanza. A salutarlo è arrivato al Campus Bio-medico il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato, il presidente dell’università Campus Bio-medico Felice Barela e il direttore generale del policlinico Campus Bio-medico Paolo Sormani. “Una storia di speranza”, ha detto il governatore del Lazio Zingaretti.

“Ciao Vincenzo, sono contento che oggi torni dalla tua famiglia. Grazie alla collaborazione tra Lazio e Lombardia, sei arrivato da Bergamo a Roma in condizioni molto gravi, nei giorni più drammatici. Oggi sei guarito dal Covid. Grazie di cuore a tutto il personale della sanità che continua a lottare in trincea. In questa giornata simbolo di rinascita il nostro pensiero va anche alle persone che non ce l’hanno fatta e ai loro familiari. L’Italia è un grande paese che si unisce nella solidarietà”.

“Vincenzo è in buone condizioni di salute e dopo aver vinto la sfida più grande, può tornare a casa all’affetto dei suoi cari. Siamo felici di aver contribuito a questo risultato in un’ottica di solidarietà nazionale. Lo abbiamo sempre detto questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme uniti e voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri, i tecnici e tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale che lo hanno curato” ha affermato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.