Incendio nell’ex scuola Hertz sulla Tuscolana

Fiamme nello stabile dell’ex succursale Istituto Hertz in via Tuscolana 1113, alle spalle della biblioteca comunale, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, e’ stato chiuso il parcheggio Cotral e il cavalcavia Osteria del Curato all’altezza della fermata metro Anagnina in entrambe le direzioni.

“Sono 4 anni – scrive la presidente del VII municipio Monica Lozzi – che chiediamo un intervento risolutivo per l’ex succursale dell’Itis Hertz, ridotto ad una discarica abusiva e perennemente occupato. Ci sono stati interventi tampone da parte di Citta’ Metropolitana con bonifiche e pulizie, ma l’inibizione di nuovi accessi non e’ avvenuto”.

“Ora che, con questo incendio, siamo arrivati ad un punto di non ritorno – conclude – si chiede con urgenza che quell’immobile sia messo in sicurezza vista la vicinanza di una biblioteca e di una scuola dell’infanzia”. L’assessore alla Scuola Municipio VII, Elena De Santis, si e’ recata sul luogo dell’incendio.