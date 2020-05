Roma, vasto incendio di sterpaglie nei campi di via delle Vigne

Un incendio di vaste proporzioni che sta mandando in fumo sterpaglie e campi incolti si è sviluppato in tarda mattinata in Via delle Vigne incrocio con Via Adeodato Ressi, nei pressi della Polisportiva Tevere. Sul posto operano i Vigili del Fuoco del Distaccamento EUR e di Ostiense che sono impegnati a limitare il propagarsi delle fiamme utilizzando tubazioni a media pressione vista la zona impervia e difficilmente raggiungibile dalla strada. A supporto delle operazioni è stato inviato il DOS.

Roma Capitale ha chiuso temporaneamente Via delle Vigne dirottando il traffico in strade alternative.