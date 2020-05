Zingaretti, a settembre test sierologici a tutto il personale scolastico

Test sierologici a tutto il personale scolastico per il rientro a settembre: è la proposta del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti intervenuto questa mattina a Mi manca Rai3. “Io credo sarebbe importante rientrare a settembre in scuole più sicure e quindi bisognerebbe fare il test sierologico, da parte dello Stato, a tutto il personale docente e amministrativo delle scuole italiane. Maestre, professori, amministrativi, in modo di garantire in quei luoghi maggiore sicurezza. Noi nel Lazio ne faremo 300mila a partire da sanità, forze dell’ordine, cioè quella parte dello Stato più esposta e nelle strutture pubbliche a prezzi calmierati per avere un accesso”, ha affermato il governatore del Lazio, che ribadisce l’esigenza di prevedere la gratuità del test per alcune fasce di reddito: “almeno per alcune fasce di reddito sarebbe assolutamente giusto prevedere la gratuità dei test sierologici o almeno fornire un prezzo medio di riferimento. Noi nel Lazio lo abbiamo fatto fissandolo a 15 euro e 70 centesimi per evitare speculazioni contro chi li vuole fare e li faremo nelle strutture pubbliche a questo prezzo calmierato”.

Stampa