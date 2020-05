CasaPound: Raggi a Gualtieri e Guerini, sgomberare occupazioni

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha inviato due diverse lettere al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e a quello dell’Economia Roberto Gualtieri chiedendo lo sgombero di due occupazioni abusive di CasaPound Italia. Si tratta del sede occupata a fine 2003 di via Napoleone III, nel cuore del quartiere Esquilino, e di una nuova occupazione di un complesso edilizio di Ostia, in via delle Baleniere, gestita da un’associazione spalleggiata da CasaPound Italia. Al Ministero dell’Economia, proprietario dell’edificio all’Esquilino, la sindaca ha chiesto lumi circa l’iter di sgombero dell’immobile occupato illegalmente da circa 15 anni.

Allo stesso modo la prima cittadina ha chiesto di ripristinare la legalita’ negli immobili di Ostia, di proprieta’ dell’Areonautica Militare. Qualora venga accertato lo stato di effettivo “bisogno” delle famiglie occupanti, Raggi ha chiesto che queste vengano affidate all’assistenza pubblica.