Salvato bimbo di tre anni schiacciato da un trattore

La scorsa notte “è stato effettuato un intervento salvavita su un bimbo di 3 anni, proveniente da Rieti, schiacciato dalla ruota di un trattore”.

Lo sottolinea l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nel bollettino della task force della Regione Lazio su Covid-19.

L’incidente era avvenuto a Rieti. Il piccolo era rimasto schiacciato martedi’ pomeriggio. Dapprima portato al pronto soccorso di Rieti, era stato trasferito in serata al Gemelli. Da li’ il trasporto al bambino Gesu’, dove e’ entrato subito in sala operatoria. I chirurghi gli hanno ricostruito l’aorta toracica, e sono intervenuti anche su alcune lesioni del diaframma. Dovra’ essere ancora operato, e per il momento si trova in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.