Coronavirus: oggi nel Lazio 16 casi, 3 a Roma

“Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi nelle ultime 24 ore, con un focolaio subito circoscritto ad Anzio e un trend allo 0,2%”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. D’Amato sottolinea, inoltre, che “e’ record dei guariti e dei dimessi, che sono cresciuti di 245 unita’ (guariti) e di 218 unita’ (dimessi)”.

E a Roma citta’, aggiunge l’assessore, “si registra il dato piu’ basso da inizio emergenza con tre nuovi casi”.

Intanto nel Lazio proseguono le attivita’ per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’ordine. Ad oggi e’ stata superata la quota dei 55 mila test di sieroprevalenza con una incidenza pari al 2,5 per cento e finora sono stati individuati, tempestivamente, 102 positivi al tampone asintomatici. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il sistema integrato sta funzionando – commenta l’assessore -. Prosegue l’attivita’ ai drive-in per i tamponi ed e’ stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti”.