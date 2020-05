Ztl aperte fino al 30 agosto nella Capitale

Le Zone a traffico limitato resteranno aperte fino al 30 agosto nella Capitale. In giornata infatti la sindaca Virginia Raggi firmerà un’ordinanza per la proroga dopo il 31 maggio, accogliendo le richieste delle associazioni dei commercianti romani. Le Ztl rimarranno aperte h24. Saranno riviste anche alcune delle fasce orarie stabilite dall’ultima ordinanza sulla riapertura dei negozi.

Interventi condivisi anche dell’opposizione che però chiede alla giunta di considerare anche la situazione di chi ha già pagato l’abbonamento annuale. Secondo il coordinatore del Pd romano, Riccardo Corbucci, “non dobbiamo dimenticarci di quei domiciliati, lavoratori e commercianti, che hanno già pagato al Campidoglio il permesso annuale per passare dai varchi Ztl e che continuano a farlo anche adesso che questi non sono attivi. Ad oggi a Roma i permessi validi sono più di 23 mila ed è giusto che queste persone abbiano una forma di rimborso o almeno di storno per il futuro“.