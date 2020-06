Incendio deposito Atac: in fiamme vetture dismesse

Fiamme ieri sera nel deposito di autobus del trasporto pubblico nella zona Magliana a Roma. Diversi i mezzi coinvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento i roghi e messo in sicurezza l’area.

Si ipotizza il dolo per l’incendio. I mezzi erano in disuso e, per questo, non avevano la batteria. Esclusa quindi l’ipotesi del corto circuito, la pista del dolo resta quella piu’ credibile anche se i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che si propagasse, non hanno trovato tracce di liquido accelerante o di inneschi. Gli autobus erano tutti sistemati sul lato del campo nomadi e gli investigatori hanno individuato uno squarcio nella rete. Gli operai di Atac avrebbero riferito che quel danneggiamento e’ stato dovuto ad un incidente precedente, ma resta comunque un varco per eventuali malintenzionati.

Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti, della Digos e della polizia Scientifica oltre agli agenti del commissariato San Paolo competenti sulla zona