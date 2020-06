Ostia, distrutti i bagni nella spiaggia dell’Idroscalo

Distrutti i bagni installati nella spiaggia dell’Idroscalo, il deposito degli assistenti bagnanti nella zona di Ostia Ponente, furti e cassonetti dati alle fiamme. In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, commenta il gesto vandalico mostrando anche un video.

“Vergognoso. Qualche incivile – scrive Raggi – ha distrutto i bagni installati nella spiaggia dell’Idroscalo – tra cui uno riservato ai disabili – e il deposito degli assistenti bagnanti nella zona di Ostia Ponente. Inoltre, sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti sul litorale e ne sono stati rubati diversi all’interno delle spiagge. La stagione balneare è appena iniziata e in soli due giorni abbiamo subìto atti intimidatori di questo genere. È intollerabile. Qualcuno evidentemente non gradisce il grande lavoro che abbiamo compiuto sulle spiagge libere del litorale. Stiamo riportando la legalità e questo, è chiaro, dà fastidio. Noi non ci fermiamo e andiamo avanti sempre”, conclude il sindaco.