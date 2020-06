Raggi suona la carica. Dei monopattini

La carica dei monopattini. Mentre il Paese scivola verso una recessione senza precedenti (o quasi) al Campidoglio sposano la causa della mobilità alternativa. Altri mille monopattini sono pronti infatti a sfidare i sanpietrini della Capitale. Il nuovo servizio in sharing Bird è stato presentato questa mattina, scrive oggi Askanews, nella suggestiva cornice del Colosseo, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all’assessore capitolino Pietro Calabrese. Il servizio sarà operativo dal Circo Massimo, al quartiere Esquilino, la zona della stazione Termini, Porta Pia, i giardini di Villa Borghese fino a coprire tutto il resto del Centro storico. Nelle prossime settimane il servizio sarà esteso anche in altre zone della città.

“Questo è il terzo appuntamento, non meno importante, con un operatore che ha deciso di aiutare il cambiamento della mobilità a Roma.

Bird ci aiuterà a viaggiare a emissioni zero”, ha commentato la sindaca Raggi. “Roma è una città che si sta preparando a un cambiamento della mobilità, già con l’approvazione del Pums.

Stiamo cercando di traghettare la città verso una nuova era, l’abbiamo fatto in collaborazione con i cittadini. I cittadini ci hanno detto che vogliono più mezzi pubblici e soprattutto vogliono spostarsi con una mobilità sostenibile. Tante piste ciclabili su cui con le nuove norme possono circolare anche i monopattini elettrici”.

Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia, ha spiegato: “Siamo sorpresi da quanto Bird sia popolare. Migliaia di persone hanno già scaricato la nostra app. Vogliamo anche dare alla comunità la possibilità di collaborare con noi per ridurre il traffico e le emissioni di CO2”. Mentre per l’assessore Calabrese “oggi facciamo un altro passo avanti per migliorare la mobilità nella nostra città e incentivare l’uso di mezzi ecosostenibili e comodi per muoversi, soprattutto per coprire il `primo e l’ultimo miglio’ negli spostamenti di tutti i giorni. I cittadini romani hanno già dimostrato di essere pronti a questo cambiamento, che siamo felici di accompagnare”.