Coronavirus, 11 nuovi casi tra Roma e il Lazio

Undici nuovi casi a Roma e nel Lazio, la gran parte concetrati nel territorio della Capitale. La Asl Roma 1 ha 3 nuovi casi positivi. Asl Roma 2 ha 4 nuovi casi positivi e la Asl Roma 3 ha 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana: attivata indagine epidemiologica.

Nessun nuovo caso per le Asl Roma 4, Roma 5 e Roma 6. Nessun nuovo caso e decesso per le Asl di Frosinone, Rieti e Viterbo, 1 caso per la Asl di Latina.

“Nel Lazio passeremo in media da 3.803 a 6.328 tamponi al giorno, da 12.159 a 21.336 in Lombardia”, ha intanto annunciato il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, in conferenza dalla Protezione Civile.