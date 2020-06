Incidente sul lavoro a Ostia, operaio muore sul colpo

Incidente sul lavoro a Ostia. Un operaio di 59 anni e’ morto ieri, intorno alle 16, dopo un volo di dieci metri da un’impalcatura al quarto piano di uno stabile. L’uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un condominio privato in via Umberto Grosso. Sul posto sono intervenuti, a seguito di segnalazione al 118, i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile, la Asl e la Polizia giudiziaria della Procura di Roma.

La salma e’ stata portata al policlinico Gemelli per l’esame autoptico e il cantiere e’ stato sequestrato.

“Ancora un operaio morto sul lavoro, precipitato da una impalcatura ad Ostia. E’ una strage quotidiana nei luoghi di lavoro. Non puo’ bastare il doveroso cordoglio o indignarsi. Bisogna mobilitarsi, far rispettare le regole ovunque, sollecitare piu’ controlli per fermare questa carneficina”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la notizia dell’operaio di 59 anni morto sul lavoro mentre si occupava della manutenzione di una palazzina privata non distante dal porto turistico di Ostia.