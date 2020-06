Proteste al IV Municipio: “Basta elemosine, vogliamo diritti”

Protesta delle reti sociali ieri davanti alla sede del Municipio IV di Roma. I manifestanti si sono presentati con tre scatole vuote, una per ognuna delle massime autorità locali: Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Roberta Della Casa, ex presidente e ora commissario del Municipio IV. Diversi i cartelli esposti e su cui è stato scritto “Basta elemosine, vogliamo diritti”.

“Non mi hanno dato né i buoni spesa e neanche posso andare a prendere i pacchi, in tre mesi ero morta di fame se non c’erano loro”, ha urlato una donna disperata, riferendosi ai volontari delle associazioni. “La gestione di questo municipio è stata ridicola – ha spiegato un manifestante -. Un presidente sfiduciato dal suo stesso partito è stato fatto commissario, e dopo non aver fatto nulla. I suoi stessi consiglieri si sono vergognati”.

Alessio, rappresentante della Casa del Popolo di Casal Bruciato ha quindi raccontato che “insieme ad altre realtà, durante l’epidemia, abbiamo sostenuto la popolazione con aiuti alimentari. Lo abbiamo fatto perché le istituzioni sono sparite, hanno promesso sussidi e bonus ma non è arrivato nulla, l’unico sostegno è stata la raccolta alimentare. Da oggi, noi non vogliamo più la loro elemosina, l’abbiamo riportata al Municipio IV che era vuoto prima e lo è ancora di più oggi. Un quartiere di 280mila persone in cui nessuno ha ricevuto aiuti dalla popolazione”. I manifestanti hanno quindi messo delle cassette di frutta vuote e alcuni generi alimentari davanti alla sede del Municipio IV, prima di sciogliere il presidio.