Lazio, dal 15 giugno via libera a centri estivi per bambini

Via libera nel Lazio dal 15 giugno alle attività dei centri estivi per bambini e le attività dei centri anziani. Per avere informazioni più dettagliate cliccare qui.

Intanto in tutto il territorio regionale vanno avanti i test sierologici: si tratta della più grande indagine in Italia, 300mila test per operatori sanitari, forze dell’ordine, personale e ospiti delle Rsa. Ora parte una più ampia fase che coinvolge tutti i cittadini, con lo scopo di individuare coloro che in questi mesi sono entrati in contatto con il Covid-19. Per avere informazioni su dove e come effettuare i test cliccare qui.

Numerose le misure economiche varate per non lasciare da sole persone e imprese (clicca qui). Tra cui, 8,8 milioni di indennizzi una tantum e a fondo perduto a titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di Ncc in difficoltà a causa del Coronavirus (vedi qui).

Per i giovani, 10mila voucher per l’acquisto di libri con Lazio Youth Card del valore di 10 euro per l’acquisto di libri nei punti vendita che aderiranno all’iniziativa. La promozione è rivolta ai ragazzi dai 14 ai 29 anni che abbiano scaricato sul proprio smartphone la Lazio Youth Card. Mentre con Vitamina G. Hai tra i 18 e i 35 anni e vuoi migliorare il territorio e la comunità in cui vivi? Con Vitamina G puoi mettere in pratica la tua idea e trasformarla in un progetto con un contributo a fondo perduto fino a 25 mila euro. Per info clicca qui.