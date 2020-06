Operaio trovato morto sul tetto dell’ospedale Cristo Re

Il cadavere di un operaio di 60 anni, originario di Latina, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri sul tetto dell’ospedale Cristo Re di via delle Calasanziane, a Roma. Dopo che intorno alle 18 nessuno lo aveva visto scendere, il personale del nosocomio lo ha quindi trovato privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Montespaccato. L’uomo, dipendente di una società edile, era arrivato nella struttura in mattinata per eseguire dei lavori di ordinaria manutenzione e sarebbe morto a causa di un malore improvviso. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

