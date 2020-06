Aggrediti da ‘branco’ in strada a Roma, il video su YouTube

Due ragazzi di 19 anni picchiati in strada da un gruppo di 8 adolescenti. L’episodio si e’ verificato tra sabato e domenica, all’una di notte circa, in corso Trieste, all’angolo con via Topino. A presentare la denuncia le due vittime che hanno raccontato di essere stati aggrediti dal ‘branco’ al termine di una banale discussione. La rissa e’ stata filmata con uno smartphone e pubblicata su Youtube. Le due vittime sono state soccorse in ospedale per ferite giudicate guaribili con 25 e 30 giorni di prognosi. Il piu’ grave dei due ha riportato la frattura del setto nasale e sara’ probabilmente operato nelle prossime ore.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Salario che stanno tentando di capire se esistano eventuali connessioni con l’altra aggressione avvenuta diverse ore dopo, alle 15.30 circa, in via Suvereto dove altri due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati da un gruppo di 8 adolescenti avvicinatisi con la scusa di una sigaretta. Le indagini sono in corso.