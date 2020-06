Coronavirus, nel Lazio 16 nuovi casi: tutti tra Roma e provincia

La Asl Roma 2 ha invece 2 nuovi casi positivi. La Asl Roma 3 ha 9 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili all’IRCCS San Raffaele Pisana (41 totali ad oggi).

Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: nella Asl Roma 1 non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Intanto, e’ stata avviata l’indagine di sieroprevalenza presso l’istituto penitenziario di Regina Coeli. La Asl Roma 2, invece, registra 2 nuovi casi positivi, con 9 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. La Asl Roma 3 registra 9 nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili all’Irccs San Raffaele Pisana: ad oggi sono 41 in totale. Un solo nuovo positivo nella Asl Roma 4 e 2 nella Asl Roma 5. Anche nella Asl Roma 6 si registrano 2 nuovi casi positivi al Covid-19 e 36 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Inoltre, domani apre il terzo modulo con altri 18 posti letto alla Rsa pubblica di Genzano. Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi, con 8 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi e 68 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo stesso nella Asl di Rieti, dove non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi, con 3 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi, con 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.