Movida a Roma, Raggi chiede aiuto al prefetto

Distanziamento sociale e movida romana non sembrano andare d’accordo. E la sindaca Virginia Raggi corre ai ripari. Secondo quanto riporta oggi il dorso locale del Messaggero la prima cittadina avrebbe già chiesto aiuto in prefettura (anche se solo informalmente), per ottenere almeno un centinaio di agenti in più per il controllo delle zone della Capitale più frequentate dai giovani: il centro ma anche piazza Bologna, il Pigneto, Ponte Milvio e l’area di Città Giardino.

La settimana prossima dovrebbe quindi arrivare la richiesta ufficiale alla prefettura da parte del Campidoglio per un incontro sull’ordine pubblico. Per ora sembra che la sindaca non intenda dare seguito all’ipotesi di anticipare tra le 19 e le 20 la vendita di asporto degli alcolici per non danneggiare i commercianti, ma l’ipotesi resta comunque sul tavolo.