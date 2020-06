Roma: vasto incendio a Casal Palocco

Un vasto incendio sta interessando un lotto di terreno in Via Alberto Franchetti angolo con Via Antonio Lotti a Roma nei pressi del vecchio “drive-in” sulla Cristoforo Colombo in zona Casal Palocco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno divorando cataste di materiali di risulta di diversa natura.

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute dal distaccamento Eur e l’autobotte , hanno provveduto ad estinguere l’incendio mettendosi inoltre a protezione di alcuni container poco distanti dall’incendio. Non risultano feriti o animali coinvolti.