Emergenza maltempo a Frosinone, ponti crollati per forti piogge

Un ponte è crollato ed un secondo è instabile e rischia di crollare a San Giorgio a Liri, entrambi vinti dalla forza delle acque di un torrente in piena ingrossato dalle piogge di ieri. Quello crollato è in via Pietrose, dove i monoblocchi si sono staccati e sono caduti nel torrente. Due chilometri più a valle, in via Limatella, un altro ponte è fortemente lesionato. A Castelnuovo Parano, sono intervenuti i fluviali dei vigili del fuoco per soccorrere tre automobilisti prigionieri nelle auto sommerse dall’acqua. Richiamati tutti i vigili del fuoco fuori servizio del distaccamento di Cassino e di altri distaccamenti della provincia di Frosinone.

Due ore di pioggia incessante hanno causato allagamenti e frane anche Castelnuovo Parano. Ieri nel rione Borgo i parcheggi di alcune palazzine sono stati completamente allagati e con essi le auto che vi erano parcheggiate. Il livello dell’acqua è arrivato ai tettucci delle vetture. “Abito al primo piano – ha detto una residente – e l’acqua è arrivata anche al portone di casa. Il pian terreno è stato allagato. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco ma ci è stato detto che ci sono emergenze con feriti e, per questo, aspettiamo da almeno due ore che qualcuno venga ad aiutarci”. La superstrada Cassino Formia, invece è a tratti impercorribile dato piccole frane e i torrenti hanno riversato sull’asfalto sassi e terra.