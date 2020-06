Coronavirus: nel Lazio 27 nuovi positivi di cui 22 in focolaio San Raffaele

Nel Lazio si registrano oggi 27 casi positivi al Covid-19, di cui 22 riferibili al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana. A Roma citta’ si registrano 22 casi positivi. E’ quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio. Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana. Mentre 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 2 non si registrano nuovi casi positivi, con 21 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. La Asl Roma 3 registra, invece, 20 nuovi casi positivi al Covid-19 di cui 16 riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana in trasferimento all’Istituto Spallanzani. Mentre 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi. Nella Asl Roma 5 si registrano 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana. Nella Asl Roma 6 ci sono 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana e 35 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi con 8 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Anche nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi e 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi nella Asl di Rieti, dove 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, e nella Asl di Viterbo dove 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.