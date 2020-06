Ripartono i lavori per raddoppio via Tiburtina

Dopo l’emergenza legata al coronavirus, sono ripresi i lavori per il raddoppio di via Tiburtina. “Un’ottima notizia per la città, per i residenti e per le imprese della zona est di Roma”. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma.

Un'ottima notizia per la città, per i residenti e per le imprese della zona est di Roma. Dopo l'emergenza legata al coronavirus, sono ripresi i lavori per il raddoppio di via Tiburtina. Si tratta di un appalto che nel tempo ha subito diversi stop, a causa di vicende che hanno riguardato le ditte che dovevano eseguire i lavori. Noi siamo riusciti a sbloccarlo e ora contiamo di portarlo avanti con continuità.Il Dipartimento Lavori Pubblici, nei giorni scorsi, ha avviato gli interventi di riqualificazione del manto stradale su ampi tratti di questa fondamentale arteria di traffico. È una delle principali vie di accesso alla città che collega il centro alla periferia est e alla cosiddetta Tiburtina Valley, dove operano diverse aziende innovative con produzioni ad alto contenuto tecnologico.I lavori prevedono anche la sistemazione di tutte le barriere di sicurezza sulla carreggiata, il riposizionamento dei tombini sul corretto livello della strada, il successivo restyling della segnaletica orizzontale e verticale. Proseguono anche le indagini archeologiche in prossimità del quartiere Marco Simone e in via del Casale di San Basilio, operazioni molto importanti per la prosecuzione del cantiere.Vorrei ringraziare l'assessora Linda Meleo e il Dipartimento Lavori Pubblici per aver riavviato questa fondamentale opera per la città, non solo per gli effetti positivi che avrà sulla viabilità dell'intera area ma anche per le ricadute benefiche sulle attività commerciali e industriali della zona.

