Roma, in fiamme centro direzionale Alitalia abbandonato

Vigili del fuoco al lavoro al Centro direzionale Alitalia in via Kiiciro Toyoda. Un incendio è infatti divampato all’interno della struttura ormai in stato di abbandono. Sul posto due squadre del comando di Roma, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo. A dare l’allarme alcuni passanti. Secondo quanto si apprese non risultano persone ferite o intossicate.

