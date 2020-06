Dalla Fondazione Roma un milione di euro alla Caritas

La Fondazione Roma ha messo a disposizione la somma di un milione di euro in buoni spesa del valore unitario di 20 euro, che la Caritas di Roma provvedera’ a distribuire attraverso la propria rete, a partire dalle prossime settimane, a coloro che sono effettivamente nel bisogno.

“La Fondazione Roma – sostiene il presidente onorario, Emmanuele Emanuele – dopo aver assicurato all’inizio della pandemia e prima in ordine di tempo tra le fondazioni, il suo sostegno all’Irccs Spallanzani per le attivita’ di ricerca scientifica sul Covid-19, riporta il focus della propria azione solidale a beneficio dell’intervento di prossimita’”.

Il presidente, Franco Parasassi, sottolinea che “la Fondazione Roma conferma, attraverso questa nuova iniziativa propria, realizzata in collaborazione con Caritas Roma, attenzione ed ascolto alle esigenze della comunita’ di riferimento, rapidita’, prontezza, efficacia nella capacita’ di offrire risposte non burocratiche, ma facilmente ed immediatamente attivabili. La gravita’ della condizione sociale di tante famiglie provate dalla prolungata forzosa inattivita’ e con incerte prospettive per l’immediato futuro non poteva non sollecitare nuovamente la sensibilita’ della Fondazione Roma”. Il direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, evidenzia come “la pandemia, oltre a causare molte sofferenze, e’ stata anche un tempo proficuo per creare reti di solidarieta’ e nuove alleanze tra quanti, e sono molti, nel loro specifico hanno a cuore la citta’ di Roma”.