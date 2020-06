Roma: controlli alla movida, chiusi due locali in centro

Due locali sono stati chiusi e una decina sono stati sanzionati nel corso dei controlli alla movida da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Nella sola serata di ieri sono oltre 700 i controlli eseguiti dagli agenti nelle zone della movida. Piazze del centro storico, Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna, Ponte Milvio, Rione Monti sono solo alcune delle aree su cui si sonbo concentrati i controlli. Già a partire da venerdì sera le pattuglie sono intervenute in diverse zone della Capitale per verificare il rispetto delle regole finalizzate a limitare il contagio e il consumo di alcol, nonchè per contrastare i comportamenti pericolosi su strada.

Un’attività di controllo ulteriormente rafforzata per la serata di ieri, con verifiche svolte in collaborazione con personale dei carabinieri e della polizia, in particolare nel quartiere di Trastevere dove, oltre alla chiusura di due locali, gli agenti hanno hanno elevato una decina di sanzioni per consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche in luoghi e orari vietati. Alcune contestazioni hanno riguardato anche la mancata osservanza del distanziamento da parte di alcuni avventori che più volte erano stati invitati a rispettare le norme anti contagio. Non sono mancati gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme a garanzia della sicurezza stradale, con un centinaio di illeciti riscontrati soprattutto nelle zone di San Lorenzo e Parioli.