Coronavirus: nel Lazio 9 positivi di cui 7 a Roma

Nel Lazio si registrano oggi 9 casi positivi al Covid-19, di cui 7 a Roma citta’. In particolare, 1 solo caso collegato al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana. Intanto continuano ad aumentare i guariti che salgono di 169 nelle ultime 24 ore, arrivando 6.024 totali, che sono oltre cinque volte il numero degli attuali positivi. Mentre oggi ci sono stati 3 decessi. Il focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha raggiunto, ad oggi, un totale di 112 casi positivi e 5 morti.

E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato. “Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi di cui uno riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge cosi’ un totale di 112 casi positivi e 5 decessi correlati. Il caso e’ esterno alla struttura di Pisana ed e’ riferito alla Asl Roma 3 – spiega l’assessore D’Amato -. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Abbiamo superato la soglia dei 300 mila tamponi (302 mila) da inizio emergenza”, conclude l’assessore.

Intanto, nel Lazio proseguono le attivita’ per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Per quanto riguarda infine i Dpi – dispositivi di protezione individuale – oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 237.000 mascherine chirurgiche, 106.000 maschere Ffp2, 5.400 maschere Ffp3, 9.750 tute, 18.500 cuffie.