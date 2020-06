Dopo Stati Generali, pranzo in centro per Colao. “Ora aspettiamo Conte”

Dopo gli Stati Generali ieri il manager Vittorio Colao si è preso una pausa pranzo al ristorante La Buvette, in via Vittoria, dietro piazza di Spagna. Il capo della task force di esperti per il rilancio, insieme a sette colleghi – racconta il dorso locale di Repubblica – ha scelto di accomodarsi a un tavolino all’esterno. Il titolare Andrea Loreti li descrive come gentili e rispettosi delle regole (distanziamento e mascherina).

Loreti si augura che la prossima visita sia quella del presidente Conte, per potergli parlare della situazione in cui si trovano i ristoratori del centro. “Lavoriamo al 40% e se qualcosa non cambia rischiamo di non farcela o di andare avanti davvero a fatica”