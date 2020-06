Campidoglio, agevolazione tariffe mense, c’è tempo fino al 31 luglio

Roma Capitale ricorda che fino al 31 luglio 2020 e’ possibile presentare la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2020-2021. “L’agevolazione – si legge in una nota de Campidoglio – riguarda gli alunni residenti nel territorio di Roma Capitale, sia nuovi iscritti che gia’ frequentanti, che intendono usufruire del servizio di ristorazione scolastica delle scuole capitoline – statali dell’Infanzia, primarie e secondarie di I grado in base al proprio Isee.

Le richieste devono essere presentate, esclusivamente online.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale”.