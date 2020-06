La mascherina anti Covid e la buffa sfilata

La creatività per indossare la mascherina anti Covid non conosce limiti.

Molti la portano al polso, molti calata e arrotolata alla gola (per prevenire i colpi d’aria, probabilmente), c’è chi la lascia sulla bici (tanto non la frega nessuno), poi c’è la bandana mille usi, c’è chi l’appende allo specchietto tipo “arbre magic”.

Ma ben pochi hanno capito il vero significato dell’oggetto! In effetti in giro per Roma se ne vedono di ogni ma ben poche sono indossate nella modalità salva -salute per la quale sono state distribuite e altamente consigliate (peccato non siano obbligatorie per legge…)