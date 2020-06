Coronavirus: nel Lazio 9 nuovi positivi ma nessuno riferibile a un focolaio

Nel Lazio oggi si registrano 9 casi positivi e, di questi, nessun caso e’ riferibile ad un focolaio. Tutti i casi sono scollegati tra loro. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 47 i guariti raggiungendo un totale complessivo di 6.167, ormai sei volte il numero degli attuali positivi. E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato.

“Lazio doctor Covid e’ stata individuata dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione tra le 5 soluzioni migliori per la teleassistenza medica.

Le proposte esaminate sono state oltre 500 e la app: Lazio doctor Covid e’ l’unica interamente pubblica costruita assieme ai medici di medicina generale e sviluppata da LazioCrea”, commenta l’assessore D’Amato. Proseguono le attivita’ per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, sono in distribuzione presso le strutture sanitarie 237.000 mascherine chirurgiche, 106.000 maschere Ffp2, 5.400 maschere Ffp3, 9.750 tute, 18.500 cuffie.

Nel dettaglio, questa la situazione nelle Asl, Policlinici universitari e Aziende ospedaliere: nella Asl Roma 1 ci sono 4 nuovi casi positivi e 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 2 ci sono 2 nuovi casi positivi e 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 3 ci sono 2 nuovi casi positivi e 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi e 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi; nella Asl Roma 6 non si registrano nuovi casi positivi e 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi e 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Latina c’e’ un nuovo caso positivo ma nessun decesso e 67 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi ne’ decessi; nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi e 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Al policlinico Umberto I ci sono 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva e 2 pazienti guariti; al policlinico Tor Vergata ci sono 5 pazienti ricoverati e 3 pazienti guariti; al policlinico Gemelli ci sono 49 pazienti ricoverati al Covid hospital Columbus; all’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ e’ stato dimesso ieri un nucleo familiare. Restano ricoverati al centro Covid di Palidoro 5 bambini e 3 genitori positivi. (