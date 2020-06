Al via sgombero e bonifica in via della Tortuga a Ostia

“Rifiuti, carrelli, stendini, bombole del gas, baracche, roulotte. Una situazione indecorosa a cui i cittadini, da oggi, non dovranno più assistere. Sono iniziate, infatti, le operazioni di sgombero e bonifica in via della Tortuga a Ostia, nel Municipio X”. Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Da tempo sono presenti insediamenti abusivi e cumuli di rifiuti frutto degli sversamenti illegali commessi negli anni. Una situazione intollerabile. Pensate che quest’area devastata dalla spazzatura si trovava accanto a una scuola. L’operazione, che durerà tre giorni, era programmata da tempo ma a causa dell’emergenza coronavirus abbiamo dovuto spostarla. Sgomberiamo l’area buttando giù le baracche, bonifichiamo completamente l’area dai rifiuti. Le automobili e le roulotte, lasciate sul ciglio della strada e diventate vere e proprie abitazioni, sono già state sequestrate e portate via. Inoltre, procederemo rimuovendo tutti gli ostacoli visivi, come il canneto, che di fatto hanno permesso agli abusivi di insediarsi”, ha spiegato la prima cittadina di Roma.

“Restituiamo così ai cittadini uno spazio dignitoso e soprattutto più sicuro. Abbiamo già programmato una serie di interventi di questo tipo in altre zone. Contro abusivismo e ‘zozzoni’ noi non abbassiamo la guardia. Ringrazio il Municipio X, Ama e la Polizia Locale per il lavoro che stanno portando avanti”, ha concluso Virginia Raggi.