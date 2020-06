Roma, bloccati appalti per le potature: rischio incidenti

Non si sbloccano gli appalti per la cura del verde pubblico (potature degli alberi incluse) del comune di Roma, fermi ormai da tre mesi. Nonostante il 9 giugno scorso – secondo quanto riporta il dorso locale del Messaggero – dal dipartimento Tutela Ambiente sia arrivata la garanzia che i lavori partiranno presto, per ora sono garantiti solo i lavori d’urgenza.

Restano quindi a rischio molte strade della Capitale (tra tutte, la via Nomentana è quella più pericolosa) dove i semafori e la segnaletica stradale risultano coperti dalle fronde indomate, mettendo a rischio la vita di automobilisti e centauri.