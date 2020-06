Ieri due persone sono rimaste intossicate in un incendio in un ristorante in via Mario de’ Fiori, nel centro di Roma.

Il palazzo dove si trova il locale andato a fuoco è di quattro piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe serbatoio, un’autobotte e un’autoscala oltre agli agenti della polizia locale e ai sanitari del 118.