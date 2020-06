Comune Roma, bimbi in classi infanzia solo se in regola con vaccini

Roma Capitale ricorda che “per essere ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia, i bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge 119 del 31 luglio 2017, prima dell’inizio dell’anno scolastico. In caso contrario, anche qualora sia gia’ fissato un appuntamento con la Asl, non sara’ possibile la frequenza fino all’effettiva regolarizzazione delle vaccinazioni obbligatorie, da effettuare come termine massimo entro il 30 settembre 2020.

In mancanza dell’avvenuta vaccinazione, dall’1 ottobre l’iscrizione si intendera’ decaduta. In considerazione del periodo del lockdown, durante il quale possono essere stati rimandati anche appuntamenti vaccinali, si raccomanda quindi ai genitori di verificare e provvedere celermente”.

Il Comune di Roma ricorda inoltre nel comunicato che “anche per la scuola dell’infanzia c’e’ tempo fino al 31 luglio 2020 per presentare online l’attestazione Isee necessaria per la riduzione della quota contributiva alla ristorazione scolastica”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale alla pagina https://www.comune.ROMA.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS602364.